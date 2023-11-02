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На всемирном конкурсе китайского языка впервые победил школьник из России. Новости. Первый канал

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Данил Пышный обошел больше сотни соперников со всех континентов. Отменные знания, языковое чутье и глубокое понимание китайской культуры. Не только годы усердного труда, но и большой талант.

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Российский школьник впервые победил во всемирном конкурсе китайского языкаВоспитанник Института Конфуция ДВФУ, выпускник школы №28 Владивостока Данил Пышный победил в в финале Всемирного конкурса для школьников «Китайский язык ― это мост», прошедший в Пекине. Это первый случай в истории конкурса, когда победу одерживает россиянин. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба университета. Прочитайте больше ⮕

Россиянин впервые победил во Всемирном конкурсе китайского языкаФинал конкурса состоялся 31 октября в Пекине. Прочитайте больше ⮕

Пугачёва впервые заявила о себе после «побега» из ИзраиляУехавшая из России звезда эстрады Алла Пугачёва впервые вышла на связь после отъезда из Израиля на Кипр. Певица опубликовала в соцсетях 31 октября... Прочитайте больше ⮕

«Сочи» обыграл «Факел» и продолжит борьбу за Кубок России в Пути регионов«Сочи» на своем поле победил «Факел» в матче 6‑го тура ФОНБЕТ Пути РПЛ Кубка России. Прочитайте больше ⮕

Российские гандболисты проиграли белорусам в первом товарищеском матчеМужские сборные Беларуси и России по гандболу провели в Могилеве первый из трех товарищеских матчей. Прочитайте больше ⮕

Виктор Вембаньяма впервые сыграл против Кевина Дюрэнта в НБАПервый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио» во вторник впервые сыграл против суперзвезды НБА Кевина Дюрэнта, который в этом сезоне представляет «Финикс». Прочитайте больше ⮕