На Украине заявили об успехах Российской армии под Авдеевкой

Вооруженные силы России (ВС РФ) достигли успехов, наступая на Авдеевку с юга, заявил украинский военный эксперт Константин Машовец. Его слова приводит издание «Страна.ua». По его словам, российские силы серьезно улучшили свои позиции в районе сел Водяное и Тоненькое. Машовец заявил, что под Авдеевкой Российская армия применила новую для себя тактику.

После того, как переломить украинскую оборону быстро, одним мощным ударом не получилось, противник очень оперативно начал его менять на четко выверенные и обеспеченные по мере реальных возможностей атаки и штурмовые действия на отдельных участках и направлениях», — заявил Машовец. Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики.

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