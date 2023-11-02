На Украине рассказали о плачевном состоянии ВСУ на поле боя

По его словам, для Киева хороших новостей с фронта быть не может.

Провал ВСУ неизбежен из-за того, что украинцы уже бросают танки Leopard. При этом российские военные сбивают все поставленные Украине ракеты.

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