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На Украине назвали организаторов покушения на экс-нардепа Царева

 / Источник: lentaruofficial

Покушение на экс-нардепа Олега Царева было спецоперацией Службы безопасности Украины (СБУ). Организаторов назвала газета «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбе. Собеседник издания отметил, что Царев является «абсолютно законной целью» для СБУ, поскольку давно находился «в списке предателей».

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lentaruofficial

Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева было спецоперацией Службы безопасности Украины (СБУ). Организаторов назвала газета «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбе. Собеседник издания отметил, что экс-нардеп является «абсолютно законной целью» для СБУ, поскольку давно находился «в списке предателей». Детали операции в настоящее время не разглашаются.

В то же время подтверждается, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия. Ранее сенатор от Кировской области Виктор Бондарев заявил о покушении на бывшего депутата Верховной Рады по указанию СБУ. О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. По словам родных политика, неизвестный дважды выстрелил в него около полуночи на территории санатория в Ялте. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля.

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