На Украине назвали организаторов покушения на экс-нардепа Царева

Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева было спецоперацией Службы безопасности Украины (СБУ). Организаторов назвала газета «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбе. Собеседник издания отметил, что экс-нардеп является «абсолютно законной целью» для СБУ, поскольку давно находился «в списке предателей». Детали операции в настоящее время не разглашаются.

В то же время подтверждается, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия. Ранее сенатор от Кировской области Виктор Бондарев заявил о покушении на бывшего депутата Верховной Рады по указанию СБУ. О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. По словам родных политика, неизвестный дважды выстрелил в него около полуночи на территории санатория в Ялте. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля.

Прочитайте больше:

lentaruofficial »

Появились подробности покушения на экс-нардепа ЦареваИнформацию о покушении на бывшего народного депутата Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олега Царева подтвердили его родные. Об этом сообщили в Telegram-канале Царева. Прочитайте больше ⮕

Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за покушения на экс-нардепа ЦареваПредседатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева. В ночь на 27 октября на экс-нардепа было совершено покушение на территории санатория в Ялте, где тот проживает. Прочитайте больше ⮕

Раскрыто состояние экс-нардепа Украины Олега Царева после покушенияРаскрыто состояние здоровья Олега Царева после покушения. По словам Владимира Рогова, состояние экс-нардепа после покушения оценивается как очень тяжелое. Прочитайте больше ⮕

Покушение на Олега Царева: что известно о нападении на экс-нардепа радыВ политика дважды стреляли, он потерял много крови Прочитайте больше ⮕

ФСБ РФ возбудила дело после покушения на Олега ЦареваЦентр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что ведомство возбудило дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля после покушения на бывшего депутата Верховной Рады Украины, экс-спикера парламента Новороссии Олега Царева Прочитайте больше ⮕

По факту покушения на экс-депутата Рады Царёва возбуждено уголовное делоФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту покушения на экс-депутата Верховной рады, пророссийского политика Олега Царёва, которое произошло в Ялте в ночь на 27 октября. Прочитайте больше ⮕