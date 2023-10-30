Украина входит в новую фазу вооруженного конфликта и одновременно в новый этап отношений со своими партнерами, «конфетно-букетный» период отношений с Западом закончился, говорится на сайте газеты «Украинская правда» в понедельник, 30 октября.

«Цветочно-шоколадный период в отношениях закончился. Теперь мы должны внимательнее относиться к рекомендациям партнеров и учитывать их, чтобы получать помощь», — отмечает издание. Отмечается, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон освещался американскими СМИ «крайне скупо», так как в мире происходят много других важных событий.

«Мгновенное смещение фокуса внимания на Ближний Восток после активизации боев в Израиле — лучшая иллюстрация этого тезиса», — указали журналисты. Иудейные конкуренты: как война в Израиле влияет на Украину В Киеве заговорили о глобальном дефиците боеприпасов Ранее, 25 октября, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону отметил, что Зеленский теряет свою популярность на Западе. По его мнению, всем надоело наблюдать за его шоу. headtopics.com

Риттер подчеркнул, что Зеленский является актером, а не лидером. В момент начала конфликта на Украине ему написали сценарий, по которому он действовал. По его словам, американское правительство не способно одновременно поддерживать и Израиль, и Украину. Российская армия проводит операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ, подчеркнул Риттер.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. headtopics.com

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