На Украине сообщили, что за покушением на Царёва стоит СБУ

По словам осведомленного источника, Царёв давно «был в списке» украинских спецслужб. Во время «операции» в него попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.Как стало известно, в экс-депутата выстрелили дважды. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания и потерял много крови. О подозреваемых не сообщалось, также не поступали и сведения о состоянии политика.

Царёв был депутатом Рады четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов и замглавы фракции «Партии регионов». Он известен своими пророссийскими взглядами, публично

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