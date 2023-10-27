На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию военных

Москва, 27 октября - АиФ-Москва.

В Киеве и ряде областных центров Украины прошли митинги с призывом провести демобилизацию солдат ВСУ, сообщает местное издание.

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На Украине прошли митинги с требованием демобилизации военных ВСУ на фронтеВ столице Украины Киеве и ряде областных центров прошли митинги, участники которых потребовали провести демобилизацию находящихся на фронте с февраля... Прочитайте больше ⮕

На Украине прошли митинги с требованием демобилизации военных ВСУМитинги с требованием провести демобилизацию военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся на фронте с февраля 2022 года, прошли в Киеве и других украинских городах. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщило украинское издание «Телеграф».По данным издания, в демонстрациях принимали участие родственники военных. Прочитайте больше ⮕

На Украине прошли митинги с требованием демобилизовать военнослужащихУкраинские СМИ сообщают о митингах в Киеве и других крупных городах, в частности, в Одессе и Полтаве, участники которых потребовали от киевских властей отправить по домам тех военнослужащих ВСУ, которые находятся в зоне конфликта с февраля 2022 года Прочитайте больше ⮕

В городах Украины прошли митинги с требованием демобилизовать бойцов ВСУГраждане Украины организовали акции протеста с требованием провести демобилизацию военнослужащих, которые находятся в зоне боевых действий с февраля 2022 года. Митинги прошли в Киеве и административных центрах в нескольких регионах страны, сообщило местное издание... Прочитайте больше ⮕

Фонд Джорджа Клуни попросил прокуратуру Германии расследовать преступления российских военных в Украине В заявлениях говорится о пытках и убийствах десятков людей — MeduzaФонд Джорджа Клуни за справедливость (The Clooney Foundation for Justice) обратился в прокуратуру Германии с просьбой провести расследование по трем эпизодам предполагаемых военных преступлений, совершенных российскими военными в Украине. Прочитайте больше ⮕

СМИ: на Украине проходят акции протеста с требованием демобилизации бойцов ВСУРечь идет о Киеве, Одессе и Полтаве Прочитайте больше ⮕