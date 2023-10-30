На Украине сообщили о повреждении двух объектов инфраструктуры

Gettyimages.ru)», — приводит слова назначенного Киевом главы Запорожской обладминистрации Юрия Малашко украинский «Пятый канал».

Кроме того, по словам украинского главы Херсонской облгосадминистрации Александра Прокудина, ещё один объект инфраструктуры в Бериславе на правобережье Днепра остался без электроснабжения. «Атакован объект критической инфраструктуры... определяем степень повреждения», — сообщил он в соцсетях.

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