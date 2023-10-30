На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»

На Украине в скором времени планируют запустить «смарт-мобилизацию». Об этом 30 октября заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Суть «смарт-мобилизации» заключается в том, что призывники смогут сами выбирать специализацию, по которой они готовы служить, отметил Фёдоров. Он добавил, что через один-два месяца будет запущен проект по первой специальности.
«Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут», — цитирует издание Фёдорова. headtopics.com
По словам министра, процедура такой мобилизации будет проходить вне военкоматов. Человек должен будет самостоятельно, без получения повестки, оставить заявку на выбранную специальность, пройти тесты и обучение через рекрутеров.
До этого, 23 октября, командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Шевчук заявил, что на Украине ежедневно «заканчиваются» солдаты, в связи с чем в стране должна быть проведена полномасштабная мобилизация. headtopics.com
Также экс-премьер Украины Николай Азаров сказал, что мобилизационные ресурсы в стране истощены, остается всё меньше сторонников действующего режима и добровольцев в рядах армии. 17 сентября бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массовая мобилизация на Украине обернулась для страны национальной катастрофой.
Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент республики Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. headtopics.com