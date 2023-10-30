На Украине 100 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за непогоды

Большинство из них — в Киевской области, где обесточено 52 населенных пункта.

Ранее стало известно, что 300 тысяч абонентов в 14 регионах Украины были без электричества из-за непогоды. Больше всего отключений наблюдается в Хмельницкой области на западе Украины. Кроме этого, из-за непогоды произошел обрыв линии электропередачи между Украиной и Венгрией.

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