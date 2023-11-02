На Сахалине судью обвиняют в вынесении неправосудного приговора своему приятелю

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Арбитражный судья в отставке на Сахалине предстанет перед судом за вынесение заведомо неправосудного решения по делу своего приятеля, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Она (судья - прим. ТАСС) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ) и по ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение судьей заведомо неправосудного решения)", - рассказали в надзорном ведомстве.

В ходе следствия установлено, что обвиняемая, находясь в должности судьи Арбитражного суда Сахалинской области, вынесла заведомо незаконное судебное решение в отношении своего приятеля. Уголовное дело направлено в Сахалинский областной суд для рассмотрения по существу. headtopics.com

Максимальное по строгости наказание по предъявленным судье обвинениям предусматривает лишение свободы на срок до семи лет в первом случае и до четырех лет во втором случае.

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