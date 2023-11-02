На Колыме будут судить командира вертолета Ми-8 по делу об аварийной посадке

ТАСС, 2 ноября. Командира вертолета Ми-8, совершившего аварийную посадку в Магаданской области в декабре 2022 года, будут судить за нарушение техники безопасности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью. Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет", - рассказали в надзорном ведомстве.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). По версии следствия, при заходе на посадку командир вертолета своевременно не принял решение уйти на второй круг из зоны вихря, что привело к столкновению воздушного судна с наземным строением, его падению и возгоранию. headtopics.com

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