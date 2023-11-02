На Камчатке расчищают дороги, покрытые пеплом. Новости. Первый канал

На трассах — смесь грязи, воды и горных пород. Движение на нескольких участках рядом с поселком Ключи пришлось перекрыть.

Проснулся самый высокий активный вулкан в Евразии еще две недели назад. Ученые говорят: самый мощный этап извержения заканчивается.

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