На Кипре заметили Галкина с дочерью

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Юмориста и шоумена Максима Галкина* вместе с дочерью заметили в аэропорту города Лимассол на Кипре. Об этом сообщает сайт «MK.ru».

Отмечается, что рядом с шоуменом и его дочерью не было его супруги Аллы Пугачевы и их сына. Собеседница издания сообщила, что Галкин выступал в Лимассоле 20 октября, но в городе их никто не видел. Оцените материал Оставить комментарий (0)

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