На Западе огромное число погибших детей в Газе объяснили высокой рождаемостью

Около половины населения палестинских территорий моложе 20 лет, что является выше среднего показателя в других странах с высоким доходом. Журнал также отмечает, что после взятия контроля над сектором Газа в 2007 году ХАМАС стремился сохранить высокий уровень рождаемости в регионе.

Новый виток противостояния начался после ракетной атаки со стороны ХАМАС на Израиль, на что Израиль ответил операцией"Железные мечи" в секторе Газа. В результате конфликта число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, а в Израиле погибли более 1,4 тысячи человек.

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