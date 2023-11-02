На подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

«Пришло уведомление о разрушении объектов инфраструктуры», — поделился Малашко.

До этого Малашко сообщал, что по предприятию в подконтрольном Киеву городе Запорожье был нанесен удар. По его словам, взрывы повредили здания на территории предприятия.30 октября в Хмельницкой области после объявления в регионе воздушной тревоги произошли взрывы. Областная военно-гражданская администрация украинской территории объяснила источником звуков работу средств противовоздушной обороны (ПВО).

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