На кондитерской фабрике предупредили, что производители откажутся от горького шоколада

По его словам, цены на какао-бобы будут существенно отличаться от нынешних, при этом сейчас из-за высокого спроса у запасы товара у производителей заканчиваются значительнее быстрее, чем обычно.«Больше всего подорожают горькие сорта шоколада – от 65% содержания какао. Цены на такой продукт однозначно вырастут на 50-100%. Производители будут переходить на темный, молочный и белый шоколад, пытаясь маневрировать за счет сахара и молока.

Он добавил, что рост цен отмечается уже сейчас — связан с неурожаем какао-бобов из-за непогоды и болезней в Африки. Проблемы с поставками сохранятся, по прогнозам, до конца будущего года. «В 2023 году даже с учетом зафиксированных цен в старых контрактах и запасов производителей в России стоимость шоколада выросла уже на 15-20%. А сейчас высокий сезон – предстоят новогодние и рождественские праздники, во время которых продажи, как правило, взлетают в разы», — объяснил эксперт.«В России ожидается самый высокий рост на шоколад по сравнению с другими странами. Во-первых, из-за курса рубля.

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