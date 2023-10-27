На Украине предупредили о возможном крахе финансовой системы

По его мнению, если российско-украинский конфликт не закончится сейчас, то гривна и банковская система Украины рухнут приблизительно в декабре.Он добавил, что украинской стороне необходимо отменить военное положение, прекратить боевые действия и убрать Владимира Зеленского с поста президента Украины, в ином случае страна и ее жители будут «уничтожены».

До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что международные резервы страны в сентябре сократились на 1,7%, составив $39,7 млрд, они уменьшаются второй месяц подряд. Нацбанк Украины с 3 октября отказался от политики фиксированного курса гривны и ввел управляемый гибкий курс. Политика фиксированного курса действовала с 24 февраля прошлого года.

Прочитайте больше:

GazetaRu »

На Украине предупредили о возможном крахе финансовой системыФинансовую системы Украины ждет крах в случае продолжения военного конфликта. Об этом предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, экономические проблемы для Киева могут быть опаснее, чем неудачи на фронте. Экс-советник добавил, что Украине следует отменить военное положение. Прочитайте больше ⮕

Экс-разведчик Риттер считает, что США поставили крест на УкраинеПо словам военного эксперта, об этом свидетельствует речь вновь избранного спикера палаты представителей США Майка Джонсона, который сразу же заявил о необходимости разделить запрос о финансовой помощи Израилю и Украине. Прочитайте больше ⮕

Соскин сообщил о скором обрушении финансовой системы Украины из-за боевБывший советник Леонида Кучмы экономист Олег Соскин в своем блоге на YouTube призвал власти Украины 'включить мозги', потому что если сейчас боевые действия не будут остановлены, то в декабре произойдет обрушение гривны и банковской системы Прочитайте больше ⮕

Время покажет. Часть 1. Выпуск от 27.10.2023Оперативная информация о ходе специальной военной операции России на Украине. Прочитайте больше ⮕

Джонсон призвал Белый дом отчитаться за потраченные на Украину средстваБелый дом должен отчитаться о расходах на военную помощь Украине Прочитайте больше ⮕

Большая игра. Часть 2. Выпуск от 27.10.2023Актуальная информация о ходе военной спецоперации России на Украине. Прочитайте больше ⮕