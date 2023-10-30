На Украине назвали сроки получения первых истребителей F-16

«Мы пока опираемся на весну, ведь если начался процесс тренировки наших пилотов уже с авиационными инструкторами, то в принципе, думаю, можно рассчитывать на те заявления, которые сделали украинские власти», — пояснил Игнат.

Он добавил, что в Киеве с нетерпением ждут завершения обучения украинских летчиков за рубежом. Игнат подчеркнул, что это непростой процесс, как и создания инфраструктуры на Украине для размещения самолетов.

«Полторы сотни — это то количество, которое позволило бы защищать нашу страну, ее воздушное пространство. Это в перспективе, когда мы заменим весь парк советской устаревшей техники на F-16», — заключил представитель ВСУ. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

На Украине высказались об альтернативе поставок истребителей F-16Украина быстрее американских истребителей F-16 не получит ничего другого от Запада. О возможности альтернативы поставок высказался спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил республики Юрий Игнат. «Исходя из реалий, мы хотим как можно быстрее получить эту технику», — сказал он. Прочитайте больше ⮕

Игнат: Киев не получит другие иностранные истребители, кроме F-16Представитель воздушных сил украинских войск Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» заявил, что Украина не сможет получить больше никаких современные иностранных истребителей, кроме обещанных F-16 Прочитайте больше ⮕

В ВСУ заявили, что Украина не получит никаких современных иностранных истребителей, кроме F-16Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что Украина не получит больше никаких современных иностранных истребителей, кроме обещанных F-16. Прочитайте больше ⮕

На Украине назвали решение США условием для визита Зеленского в МосквуВладимир Зеленский приедет в Москву немедленно при условии, если ему скажут в США. Так считает бывший премьер Украины Николай Азаров, пишут «Известия» . Прочитайте больше ⮕

На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в МосквуПрезидент Украины Владимир Зеленский немедленно приедет с визитом в Москву, чтобы провести переговоры о мире с Россией, при одном условии. Об этом рассказал экс-премьер республики Николай Азаров, отвечая на вопрос, возможно ли мирное урегулирование украинского конфликта. Прочитайте больше ⮕

На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в МосквуГлава Украины Владимир Зеленский приедет с визитом в Москву если только такое распоряжение поступит от США. Об этом в интервью газете «Известия» заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Прочитайте больше ⮕