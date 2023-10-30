HEAD TOPICS

На Украине назвали сроки получения первых истребителей F-16

 / Источник: GazetaRu

Власти Украины надеются на получение первых американских истребителей F-16 весной следующего года, заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает ТСН. По его словам, все западные чиновники называют разные даты поставки самолетов.

Источник

GazetaRu

«Мы пока опираемся на весну, ведь если начался процесс тренировки наших пилотов уже с авиационными инструкторами, то в принципе, думаю, можно рассчитывать на те заявления, которые сделали украинские власти», — пояснил Игнат.

Он добавил, что в Киеве с нетерпением ждут завершения обучения украинских летчиков за рубежом. Игнат подчеркнул, что это непростой процесс, как и создания инфраструктуры на Украине для размещения самолетов.

«Полторы сотни — это то количество, которое позволило бы защищать нашу страну, ее воздушное пространство. Это в перспективе, когда мы заменим весь парк советской устаревшей техники на F-16», — заключил представитель ВСУ. headtopics.com

Россия Последние новости

Прочитайте больше:GazetaRu »

На Украине высказались об альтернативе поставок истребителей F-16Украина быстрее американских истребителей F-16 не получит ничего другого от Запада. О возможности альтернативы поставок высказался спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил республики Юрий Игнат. «Исходя из реалий, мы хотим как можно быстрее получить эту технику», — сказал он. Прочитайте больше ⮕

Игнат: Киев не получит другие иностранные истребители, кроме F-16Представитель воздушных сил украинских войск Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» заявил, что Украина не сможет получить больше никаких современные иностранных истребителей, кроме обещанных F-16 Прочитайте больше ⮕

В ВСУ заявили, что Украина не получит никаких современных иностранных истребителей, кроме F-16Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что Украина не получит больше никаких современных иностранных истребителей, кроме обещанных F-16. Прочитайте больше ⮕

На Украине назвали решение США условием для визита Зеленского в МосквуВладимир Зеленский приедет в Москву немедленно при условии, если ему скажут в США. Так считает бывший премьер Украины Николай Азаров, пишут «Известия» . Прочитайте больше ⮕

На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в МосквуПрезидент Украины Владимир Зеленский немедленно приедет с визитом в Москву, чтобы провести переговоры о мире с Россией, при одном условии. Об этом рассказал экс-премьер республики Николай Азаров, отвечая на вопрос, возможно ли мирное урегулирование украинского конфликта. Прочитайте больше ⮕

На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в МосквуГлава Украины Владимир Зеленский приедет с визитом в Москву если только такое распоряжение поступит от США. Об этом в интервью газете «Известия» заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Прочитайте больше ⮕