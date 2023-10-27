На Украине сообщили о взрывах в Днепре и Одесской области

В городе Днепр (ранее известном как Днепропетровск) и Одесской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели».23 октября сообщалось о взрывах в Одессе.

Также под утро в понедельник стало известно о нескольких сериях взрывов в Кировоградской области Украины. Сначала украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в Кировоградской области слышны очень громкие звуки. Затем издание «Общественное» написало, что в Кировоградской области произошли повторные взрывы.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. headtopics.com

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Днепропетровской областяхВзрывы были слышны в Кривом роге в Днепропетровской области и в Измаильском районе Одесской области Украины. Об этом 28 октября сообщило украинское издание «Зеркало недели».Отмечается, что в районе находится Измаильский морской торговый порт на реке Дунай, который является одним из крупнейших в регионе. Прочитайте больше ⮕

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