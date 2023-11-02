Начальника отделения службы судебных приставов убили в Рязани

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Неизвестные устроили стрельбу из огнестрельного оружия возле магазина с промтоварами в микрорайоне Недостоево в Рязани. В результате погиб начальник отделения службы судебный приставов по городу и области Сергей Калужский, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Тело мужчины обнаружили случайные прохожие вечером 1 ноября. По их словам, злоумышленник был в маске и несколько раз выстрелил жертве в голову. После этого преступник оперативно покинул место происшествия.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства. На данный момент на месте работают следователи, которые намерены установить обстоятельства случившегося. Ранее сообщалось, что в городе Мирный в Якутии задержали и допросили 50-летнего мужчину. Его обвиняют в убийстве четырех человек, тела которых с огнестрельными ранениями обнаружили в одном из дачных домов. headtopics.com

Оцените материал Оставить комментарий (0) РязаньСергей Калужскийначальник отделения службы судебных приставовстрельбаубийство

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