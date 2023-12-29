Настройте параметр автообновления для удобства

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой. В пятницу, 29 декабря, будет сыграно в общей сложности восемь матчей. Первая игра началась в 3:30 мск, заключительная – в 6:30 мск. «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию игрового дня. Самые примечательные вывески мы отобразили отдельно внизу
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