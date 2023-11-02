Народная артистка Светлана Безродная передала икону с Афона в Горловку

«Наша задача — не ждать конца, а удержать нашу веру, государство, культуру, язык» Артем Саграда — о роли рэпа в современном мире, пророчествах Библии и неоднозначных англицизмах По признанию Светланы Борисовны, она со своим оркестром всем сердцем стремится в Горловку. Но пока, из-за полученной травмы, у артистки нет такой возможности, и она отправляет туда гуманитарную помощь. А недавно переправила в Горловку икону для восстановленного Кафедрального Богоявленского собора.

«Когда после концерта мы в нем оказались, меня привлек маленький образ Богородицы. Он висел где-то высоко. И вдруг я вспомнила про свою икону. У меня есть замечательный образ Пресвятой Богородицы из монастыря на Афоне. В этом храме самое место моей реликвии, решила тогда», — поделилась с «Известиями» Безродная.

Помог отправить святой образ в Горловку друг Светланы Безродной, актер Сергей Маховиков. Икону доставили мэру Горловки Ивану Сергеевичу Приходько. А тот отвез ее митрополиту Митрофану. «Вот так друзья свершили чудо. Это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Я даже стала прыгать от радости, забыв о своей сломанной ноге», — говорит народная артистка. headtopics.com

Светлана Безродная призналась, при первой же возможности она поедет в Горловку с концертом. И, конечно, заедет в Богоявленский собор.«Я влюбилась в людей Донбасса»

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