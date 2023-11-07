Нападающий «Динамо» Минск рассказал о своих достижениях в Беларуси

Нападающий «Динамо» Минск«Правда ли, что в Беларуси за сезон под полторы сотни шайб забрасывал? Да, было такое. Когда-то в одной группе играли все команды — и слабые, и сильные. Играли со всеми. Как-то на один год добавили команду «Барановичи», а у них только-только ледовый дворец в городе открылся, парни едва встали на коньки. Мы сыграли с ними четыре матча, за которые я 45 очков набрал ().

Там и такое бывало», — сказал Пинчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.Полное интервью с Пинчуком можно прочитать на «Чемпионате»

Россия Последние новости Прочитайте больше: CHAMPİONAT »

:

CHAMPİONAT: Пинчук: Беларусь может обыгрывать Россию. Наверное, поэтому вам интереснее с нами игратьНападающий «Динамо» Минск Виталий Пинчук поделился мнением о пользе хоккейных турниров с участием России, Беларуси, Казахстана.

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Пинчук: бывало, что в Беларуси под 150 шайб за сезон забрасывал. За 4 игры 45 очков набралНападающий «Динамо» Минск Виталий Пинчук вспомнил период выступления в чемпионатах Беларуси.

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Игрок сборной Беларуси: надо стараться выиграть ЧМ. Через 3–5 лет уровень команды вырастетНападающий «Динамо» Минск Виталий Пинчук рассказал о своей главной хоккейной мечте.

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Лидер минского «Динамо» рассказал о работе с Дмитрием КвартальновымНападающий «Динамо» Минск Виталий Пинчук высказался о работе с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Лучший бомбардир «Динамо» Минск: изначально была планка на сезон — 20 очковНападающий «Динамо» Минск Виталий Пинчук поделился мнением о личной результативности.

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: «Бей-беги, иногда были счета 11:6». Форвард минского «Динамо» рассказал об игре в КанадеНападающий «Динамо» Минск Виталий Пинчук вспомнил период выступления в Канаде.

Источник: championat | Прочитайте больше »