Нападающий «Интер Майами» рассказал о предложениях от европейских клубов и клубов из Саудовской Аравии

Нападающий «Интер Майами»рассказал, что в текущем году многие европейские клубы и клубы из Саудовской Аравии хотели подписать его. «В нынешнем году у меня было много предложений, включая несколько европейских клубов и Саудовскую Аравию. Но я и моя семья решили приехать в Майми и довольны этим решением, мы чувствуем себя хорошо», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо со ссылкой на L’Équipe

. Напомним, аргентинский нападающий перешёл в «Интер Майами» минувшим летом в качестве свободного агента. До этого, на протяжении двух сезонов Месси играл за «ПСЖ». За период выступлений в «Интер Майами» 36-летний аргентинец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами

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