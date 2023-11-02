Названы высокоэффективные препараты против артрита, которые могут привести к ремиссии

Ученые из Университета Кобе (Япония) подтвердили эффективность ингибиторов янус-киназ для лечения артрита. Исследование опубликовано в журнале Rheumatology.

Ингибиторы янус-киназ, принимаемые перорально, давно используются для лечения пациентов с артритом, несмотря на опасения по поводу их эффективности. В новом ретроспективном исследовании ученые использовали данные 622 пациентов, проходивших лечение в семи крупных университетских больницах Японии. Они сравнили эффективность и безопасность четырех распространенных ингибиторов янус-киназ: тофацитиниба, барицитиниба, пефицитиниба и упадацитиниба.

Примерно каждый третий пациент достиг ремиссии, а у 75% значительно смягчились симптомы артрита — это означает, что препараты высокоэффективны. Более 80% пациентов принимали исследованные препараты через шесть месяцев после начала, что может указывать на хорошую переносимость. headtopics.com

Исследование показало эффективность ингибиторов янус-киназ, которые особенно полезны для пациентов с множественными заболеваниями, которым может не помочь традиционный препарат метотрексат. Ревматоидный артрит — распространенное аутоиммунное заболевание, характеризующееся хроническим воспалением оболочек суставов и приводящее к их разрушению, а также различным системным осложнениям.

Ранее ученые заявили, что первое средство для восстановления хряща вскоре станет доступно для пациентов.

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