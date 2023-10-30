Назван орган, определяющий продолжительность жизни человека

. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер рассказал «Газете.Ru», что печень определяет продолжительность жизни человека.

Он отметил, что даже сердце не является главным органом, так как не выполняет огромное количество сложных функций. Печень в данном случае не имеет замены. На этот орган возложено множество функций. Если одна из них выйдет из строя, это может напрямую повлиять на жизнь человека.

Врач рассказал, что печень выполняет две важные функции: белково-синтетическая и детоксикационная. Первая отвечает за синтез огромного числа активных веществ, гормонов и ферментов. А вторая — за очищение организма от токсинов. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Врач назвал орган, который определяет продолжительность жизни человекаПечень – это тот орган, который определяет продолжительность жизни человека, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер. Прочитайте больше ⮕

Врач разработал простой онлайн-тест на продолжительность жизниДоктор Пол Сэвидж, руководитель американской клиники, специализирующейся на достижении долголетия, разработал тест из 38 вопросов, который может определить продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Daily Mail. Прочитайте больше ⮕

Арди Савеа признан лучшим регбистом 2023 годаНападающий сборной Новой Зеландии Арди Савеа назван лучшим регбистом 2023 года. Прочитайте больше ⮕

Мостовой: матч с ЦСКА определяющий для «Краснодара» — «Зенит» приближаетсяБывший футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар». Прочитайте больше ⮕

Драпеко прокомментировала переезд Пугачевой на Кипр из ИзраиляЗаслуженная артистка РФ предлагает вычеркнуть певицу и других уехавших из России артистов из общественной жизни. Прочитайте больше ⮕

– о поединке Фьюри – Нганну: «Одно из лучших событий, которые я видел в жизни»«Это было одно из лучших событий, которые я видел в своей жизни. Прочитайте больше ⮕