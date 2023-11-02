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Названа американская бомба для израильского страшного удара по лагерю беженцев Джабалия

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Авиаудар, нанесенный Израилем по лагерю палестинских беженцев Джабалия, стал из ряда вон выходящей трагедией даже по меркам нынешней сверхжестокой войны в секторе Газа.

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Во вторник днем спасатели руками прочесывали поверхностные слои спутанной массы бетона и стали, которые несколькими часами ранее были домами в лагере беженцев Джабалия в Газе. Как пишет The Guardian, они искали выживших или тела жертв, которые в результате мощного израильского авиаудара оказались вблизи поверхности. Те, кто попал в более глубокую ловушку, могут быть погребены на месяцы.

“Маленькие дети поступили в больницу с глубокими ранами и сильными ожогами. Они приехали без своих семей, - рассказвает медбрат Мохаммед Хаваджре. – Многие кричали и звали своих родителей. Я оставался с ними до тех пор, пока мы не смогли найти место, так как больница была переполнена пациентами”.

Хагари также утверждал, что Биари сыграл ключевую роль в планировании нападений на Израиль 7 октября, в ходе которых было убито более 1400 человек, большинство из которых были мирными жителями, и более 200 человек были взяты в заложники. headtopics.com

Туннели составляют часть системы, которую израильские официальные лица окрестили “метро”, используемой боевиками для передвижения по Газе незамеченными, хранения припасов, ведения боевых действий и содержания заложников в плену.

Но визуальный анализ, проведенный The Guardian, выявил по меньшей мере пять воронок в густонаселенном лагере беженцев, которые, по словам экспертов по оружию, были оставлены в результате применения нескольких JDAMs – боеприпасов прямого действия – во время авиаудара. headtopics.com

GBU (guided bomb unit) - это высокоточная система вооружения класса"воздух-поверхность". Это часть израильского арсенала, предоставленного США, а также произведенного Израилем по контракту, пишет The Guardian.

До войны лагерь Джабалия был одним из самых многолюдных уголков Газы, сам по себе входя в число самых густонаселенных мест на Земле. Он занимает площадь 1,4 кв. км, и ООН заявила, что его население составляет более 110 000 человек. headtopics.com

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