Названы условия получения выпускниками серебряной медали

В Минпросвещения определились с условиями, при соблюдении которых выпускник школы получит серебряную медаль. Приказ «Об утверждении порядка и условий выдали медалей «За особые успехи в учении» I и II степеней» опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, серебряную медаль будут получить те школьники, которые имеют в аттестате не более двух отметок «хорошо», при остальных пятерках. Также в документе обозначено еще одно важное условие.

«Медаль «За особые успехи в учении» II степени вручается выпускникам, успешно прошедшим ГИА (без учета результатов, полученных при прохождении ГИА повторно» и набравшим: не менее 60 баллов на ЕГЭ по предмету «Русский язык» и не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых предметов, либо 5 баллов на ЕГЭ по учебному предмету «Математика» базового уровня (для выпускников, сдающих только учебные предметы «Русский язык» и «Математика»... headtopics.com

Если выпускник сдает экзамены по обязательным предметам в формате ГВЭ, у него также должны быть проставлены отметки «отлично».

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