Названы регионы России, жители которых чаще всего страдают от рака печени

«Народы, населяющие эти области, эволюционно оказались очень чувствительными к вирусным гепатитам. Особенно там распространился гепатит В. У них реально выше вероятность заболеть раком. Например, в Монголии, которая граничит с нашей Бурятией, рак печени по заболеваемости вообще на первом месте в онкологии», – объяснил Бредер.

По словам врача, жителям этих трех регионов нужно быть особенно внимательными ко здоровью печени, потому что обнаружить опухоль в этом органе довольно трудно. «К сожалению, из-за того, что печень не болит, чаще всего рак в ней находят уже на последней стадии. Или посмертно. Было одно исследование, наши коллеги в Екатеринбурге делали, 5 лет назад. По их данным, больше трети случаев рака печени было выявлено посмертно. Это много», – заключил онколог.

Подробнее о том, как заподозрить у себя рак печени, в каких регионах России особенно распространен рак печени, и почему именно печень определяет продолжительность жизни человека – в интервью Бредера «Газете.Ru». headtopics.com

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