Названо место проведения совещания Путина по событиям в Махачкале

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Песков анонсировал совещание у Путина по событиям в Махачкале и на КавказеДмитрий Песков анонсировал большое совещание с участием президента по следам событий на Северном Кавказе, где жители нескольких республик выступили против поддерживающих Израиль Прочитайте больше ⮕

Кремль анонсировал большое совещание Путина по событиям в МахачкалеПрезидент России обсудит инцидент в Дагестане с первыми лицами государства. Прочитайте больше ⮕

Анонсировано большое совещание Путина по событиям в МахачкалеПрезидент России Владимир Путин вечером 30 октября проведет большое совещание, на котором обсудит произошедшие в Махачкале события. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча пройдет в очном формате, уточнил пресс-секретарь главы государства. Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 14:00 от 30.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: Владимир Путин проведет совещание по событиям в Махачкале; в Восточном Иерусалиме неизвестный напал на сотрудника израильской полиции. Прочитайте больше ⮕

У участников беспорядков в аэропорту Махачкалы начали проводить обыскиСледственный комитет России в публикации в своем телеграм-канале сообщил, что в рамках уголовного дела по месту жительства лиц, причастных к организации массовых беспорядков в Махачкале проводятся обыски Прочитайте больше ⮕

МВД из-за беспорядков в Махачкале предупредило о недопустимости проведения несогласованных акцийГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) на фоне беспорядков в аэропорту города Махачкалы предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций, а также нарушения общественного порядка Прочитайте больше ⮕