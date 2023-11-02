Названы города, в которых выгоднее всего можно поменять однушку на трешку

В Новой Москве для переезда из однокомнатного жилья (10,3 млн рублей) в трехкомнатное (16,2 млн рублей) придется доплатить 5,9 млн рублей, разница в стоимости объектов в среднем 58%. А в Екатеринбурге разница между однушками (4,8 млн рублей) и трешками (7,8 млн рублей) — 62%.

При этом самым выгодным регионом для переезда из однушки в трешку в сегменте вторичного жилья стала Ленинградская область, где разница в средней стоимости однокомнатной квартиры (5,5 млн рублей) и трехкомнатной (8,3 млн рублей) составляет 51%, отмечается в исследовании.

В Казани разница цен между вторичным однокомнатным жильем (5,9 млн рублей) и трехкомнатным (9,5 млн рублей) достигает 60%. На третьем месте оказался Нижний Новгород, где разница в средней стоимости квартир составила 66%: однушки продаются в среднем за 4,8 млн рублей, трешки — 7,9 млн рублей. headtopics.com

Покупательная готовность: спрос на новостройки вырос на 50% за неделю Интерес к приобретению квартир активизировался после повышения ключевой ставки ЦБ В начале октября в федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что за сентябрь в части крупных российских городов средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла более чем на 3%.

Россия Последние новости Прочитайте больше: Известия »

Очевидцы опубликовали видеозапись ракетного удара по Тель-АвивуВ интернете были опубликованы видеозаписи, на которых можно увидеть ракетный удар по Тель-Авиву Прочитайте больше ⮕

В больницу египетского Эль-Ариша доставили первых раненых из ГазыВ больницу египетского города Эль-Ариш на Синайском полуострове были доставлены первые раненые, которых эвакуировали из сектора Газа. Об этом сообщает РИА 'Новости'. Прочитайте больше ⮕

Шойгу сообщил, что войска в Арктике обеспечены продуктами и топливом на полтора года впередОперация по доставке всего необходимого в гарнизоны на Крайнем Севере выполнена в полном объеме Прочитайте больше ⮕

Иордания начинает эвакуацию своих подданных из сектора Газа через КПП 'Рафах'В иорданском МИД отметили необходимость перевезти своих граждан на родину как можно скорее Прочитайте больше ⮕

ЦИК Молдавии отказал в аккредитации российским наблюдателям миссии ОБСЕ5 ноября в стране пройдут местные выборы, на которых будут избраны руководители населенных пунктов. Прочитайте больше ⮕

Накопи, потом плати.Если у заемщика появились дополнительные деньги, то теперь выгоднее класть их на депозит. Прочитайте больше ⮕