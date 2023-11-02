Названы заболевания, на которые указывает постоянная усталость

«Недостаток железа в организме может привести к снижению уровня гемоглобина, что вызывает усталость и слабость. Если у вас есть эти симптомы в сочетании с пониженным аппетитом, бледностью кожи и ногтей, обратитесь к врачу для диагностики и лечения», — предупредила Савельева.

Также эти состояния могут указывать на гипотиреоз — состояние, при котором щитовидная железа не производит достаточное количество гормонов, необходимых для контроля обмена веществ и энергии в организме.

«Симптомами гипотиреоза могут быть постоянная усталость, сонливость, апатия, слабость и замедление мыслительных процессов. Если вы обнаружили эти признаки, обратитесь к врачу для проверки уровня гормонов щитовидной железы», — сообщила терапевт. headtopics.com

Еще одно клиническое заболевание, о котором свидетельствует слабость — синдром хронической усталости. «Это состояние, характеризующееся продолжительными периодами сильной усталости, которая не устраняется отдыхом или сном. У пациентов с СХУ также могут наблюдаться слабость, плохая концентрация, боли в мышцах и суставах. Этот синдром требует комплексной диагностики и управления лечением, и для установления точного диагноза рекомендуется обратиться к специалисту», — рассказала врач.

Она добавила, что постоянное чувство усталости указывает также на диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническую почечную недостаточность, аутоиммунные заболевания, инфекции и даже некоторые виды рака. При этом эти симптомы потенциально могут быть следствием хронического сонного апноэ, нехватки физической активности, побочных эффектов лекарств, стресса и недостаточности питания. headtopics.com

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