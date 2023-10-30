Названо место проведения совещания Владимира Путина по событиям в Махачкале

В Ново-Огарево 30 октября планируется провести большое совещание президента России Владимира Путина с руководством силовых ведомств и членами кабмина на фоне недавних событиями в Дагестане, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящий момент пресс-секретарь российского главы государства не уточняет, когда начнется совещание Путина. 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне». headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

Названо место проведения совещания Путина по событиям в МахачкалеСовещание президента России Владимира Путина с руководителями силовых ведомств и членами кабмина в связи с событиями в Дагестане пройдет в Ново-Огарево. Место проведения мероприятия назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Прочитайте больше ⮕

Песков анонсировал совещание у Путина по событиям в Махачкале и на КавказеДмитрий Песков анонсировал большое совещание с участием президента по следам событий на Северном Кавказе, где жители нескольких республик выступили против поддерживающих Израиль Прочитайте больше ⮕

Кремль анонсировал большое совещание Путина по событиям в МахачкалеПрезидент России обсудит инцидент в Дагестане с первыми лицами государства. Прочитайте больше ⮕

Анонсировано большое совещание Путина по событиям в МахачкалеПрезидент России Владимир Путин вечером 30 октября проведет большое совещание, на котором обсудит произошедшие в Махачкале события. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча пройдет в очном формате, уточнил пресс-секретарь главы государства. Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 14:00 от 30.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: Владимир Путин проведет совещание по событиям в Махачкале; в Восточном Иерусалиме неизвестный напал на сотрудника израильской полиции. Прочитайте больше ⮕

Мать уехавшего в США актера Бурковского призналась в любви ПутинуЖенщина рассказала, как однажды обслуживала Владимира Путина и Ангелу Меркель в своем ресторане в Томске. Прочитайте больше ⮕