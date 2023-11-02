Назван срок открытия обновленных магазинов Adidas в России

Руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева назвала срок открытия обновленных магазинов Adidas в России. Об этом сообщает ТАСС. По ее словам, магазины Adidas под новым названием могут открыться в России весной 2024 года. Она подчеркнула, что права на субаренду торговых помещений сети выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко.

«Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно», — сказала она. Кермедчиева добавила, что в следующем году в России будут перезапущены десятки магазинов Adidas, открытия начнутся с Москвы. Ранее звездный стилист Алеко Надирян оценил пришедший на смену Zara бренд Maag. Специалист заявил, что для Maag рискованно позиционировать себя «русским аналогом Zara».

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