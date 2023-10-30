Названо условие, при котором футболист Мелешин может покинуть «Спартак»

Издание «Евро‑Футбол.Ру» назвало условие, при котором из «Спартака» в зимнее трансферное окно может уйти нападающий Павел Мелешин. По данным источника, такой вариант возможен, если состав «красно‑белых» пополнит новый нападающий. 19‑летний Мелешин является воспитанником академии «Спартака».

За первую команду нападающий провел 23 матча, забив четыре мяча. В субботу «Спартак» проиграл на выезде воронежскому «Факелу» в 13‑м туре МИР РПЛ со счетом 0:2. Команда Гильермо Абаскаля занимает 7‑е место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 13 играх. Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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