Названы выгодные способы досрочно закрыть ипотеку

Сокращение ежемесячного платежа поможет досрочно закрыть ипотеку и сэкономить средства. Этот и другие наиболее выгодные способы раньше освободиться от кредита назвала владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина, передают «Известия». «Кроме регулярного платежа, вы вносите досрочный и тем самым частично погашаете основной долг. За счет этого снижается ваш ежемесячный взнос», — объяснила эксперт.

Другой вариант — сокращение срока ипотеки. В этом случае заемщик вносит досрочный платеж, уменьшает сумму основного долга и за счет этого срок кредитования. Ежемесячный платеж остается прежним, однако переплата на процентах за весь срок кредита сокращается. По словам Бунегиной, такой вариант особенно актуален для досрочных платежей в первые годы ипотеки.Эксперт добавила, что комбинация двух схем позволит одновременно уменьшить платеж и срок ипотеки.

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