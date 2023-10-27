Названы условия для получения серебряных медалей

Серебряную медаль вручат выпускникам, которые получили не более двух итоговых четверок, успешно прошли ГИА и набрали не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету. Об этом говорится в приказе Минпросвещения.

Серебряную медаль («За особые успехи в учении» II степени) вручат выпускникам, имеющим по всем учебным предметам итоговые оценки «отлично» и не более двух оценок «хорошо», а также успешно прошедшим ГИА (результаты при его повторном прохождении не учитываются), набравшим не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и не менее 60 баллов по одному из сдаваемых предметов, говорится вДля получения золотой медали («За особые успехи в учении» I степени)...

министерства, медали представляют собой диски с выступающими кантами с обеих сторон. Вдоль кантов с обеих сторон расположены полусферы по всей окружности, а торцевые поверхности медалей и изображения полированные. headtopics.com

«На лицевой стороне медалей (аверсе) посередине — рельефное изображение Государственного герба. По окружности медалей в верхней половине, симметрично вертикальной оси, слева направо расположена надпись „Российская Федерация“, выполненная оригинальным шрифтом, в нижней части окружности по высоте букв надписи — четыре равноудаленных рельефных канта. Под надписью к центру по всей окружности — рельефный кант», — говорится в документе.

На обратной стороне медалей вверху, согласно приказу, расположат надпись «За особые успехи в учении», посередине — стилизованное изображение раскрывающейся книги на фоне исходящих от центра лучей, обрамленной по нижней части окружности декоративной пальмовой ветвью. headtopics.com

С 1 сентября в РФ вступил в силу закон, согласно которому российским школьникам начнут вручать не только золотые, но иучебного года серебряная медаль не вручалась. При этом регионам было дано право самостоятельно устанавливать виды поощрений учащихся, в том числе и серебряные медали регионального уровня, и награждать ими выпускников.

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