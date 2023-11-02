С возрастом как у человека, так и у мышей метаболизм в мозге снижается, что способствует деградации синапсов, отметили исследователи. Проанализировав РНК, учёные смогли увидеть какие именно гены активны в клетках на разных стадиях заболевания. Оказалось, что на одной из стадий заболевания усиливается митохондриальный метаболизм, из-за чего в синапсах нарушается доступ к важным белкам.

Россия Последние новости Прочитайте больше: LENTARUOFFİCİAL »

:

GAZETARU: Назван тип питания, снижающий риск инсульта и ишемической болезни сердцаУченые из университета Торонто в составе научного коллектива обнаружили, что употребление сои, бобовых, орехов, фруктов и авокадо может снизить риск развития инсульта и ишемической болезни сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

Источник: GazetaRu | Прочитайте больше »

LENTARUOFFİCİAL: Выявлен новый предвестник болезни АльцгеймераСпециалисты из Каролинского института назвали нового предвестника болезни Альцгеймера. Оказалось, что на ранней стадии болезни Альцгеймера происходит усиление метаболизма митохондрий. Кроме того, в синапсах (связующих участках нейронов) накапливались аутофагосомы, нарушая доступ к функционирующим белкам.

Источник: lentaruofficial | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: «Не хотел бы переходить ему дорогу». Овечкин — в топе самых страшных игроков современностиВ неожиданный список «головорезов» включили ещё и одноклубника Ови, легендарного голеадора Горди Хоу и «Терминатора на льду».

Источник: championat | Прочитайте больше »

LENTARUOFFİCİAL: Назван способ заработать на пенсию при уходе за инвалидами и пожилымиУход за инвалидом первой группы или пожилым человеком в возрасте от 80 лет приносит россиянам дополнительные 1,8 пенсионных балла в год, что, соответственно, увеличивает размер будущей пенсии ухаживающего, напомнила финансовый эксперт Ольга Дайнеко. По ее словам, родственные связи в этом вопросе роли не играют.

Источник: lentaruofficial | Прочитайте больше »

: Премьера на НТВ: триллер «Очень синяя борода» с Дмитрием Ульяновым и Еленой СеверВ понедельник, 6 ноября, в эфире телеканала НТВ состоится премьера трехсерийного психологического триллера «Очень синяя борода». Главные роли в картине исполнили Дмитрий Ульянов и Елена Север.

Источник: | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Маррей: сейчас мне не очень нравится, как я чувствую себя на корте и как играюЭкс первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей рассказал об ощущениях после поражения в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Источник: championat | Прочитайте больше »