На украинского лидера надавили не только националисты в его собственной стране, но и представители стран Запада, убедив его отказаться от каких-либо мирных соглашений с Москвой, поделился своей точкой зрения эксперт.

«И он повелся. Он со всем согласился. И теперь он еще больше ввергает свой народ в эту заведомо проигранную войну", — подытожил Хо. Вооруженные силы Украины с начала июня предпринимают попытки наступать на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросая на линию боевого соприкосновения подразделения, прошедшие подготовку и вооруженные Североатлантическим альянсом. Как отмечал президент России Владимир Путин, ни на одном участке фронта украинские войска не смогли добиться серьезных успехов.

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