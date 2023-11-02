Названы необычные позы для незабываемого секса

Поза ведьмы и взаимная мастурбация способны сделать секс незабываемым, утверждают специалисты компании, продающей интимные товары. Их мнение о необычных позициях приводит издание Daily Star. Одной из таких поз специалисты назвали позу «сбор яблок». Ее суть заключается в том, что обнаженная женщина садится в кресло, а мужчина с закрытыми глазами и завязанными за спиной руками должен пытаться заняться с ней оральным сексом. Кроме того, они рекомендовали технику оттягивания оргазма.

Еще одной техникой, которая поможет сделать секс ярче, по мнению специалистов, может стать взаимная мастурбация. Для этого нужно расположиться в позе 69, но на боку. Вместо рта можно использовать руки и секс-гаджеты. Эксперты также рекомендовали тем, кто хочет разнообразить интимную жизнь, попробовать позу ведьмы. Для этого мужчине нужно лечь на спину на узкую скамейку или тренажер. Женщина же должна сесть на него сверху.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

Названы три условия яркого сексаСексолог Джордан Грей назвал три главных, на его взгляд, условия для яркой сексуальной жизни. В их число он включил грамотное выстраивание личных границ и разделение работы и отдыха. Он отметил, если человек все время работает, времени и сил на партнера у него попросту не останется. Прочитайте больше ⮕

Иностранец побывал в России и назвал необычные для него вещи в странеЖитель Новой Зеландии побывал в России и назвал необычные для него вещи в стране. Так, первым, на что обратил внимание иностранец, были низкие цены на такси и удобные приложения по его вызову. «Работает так быстро, а стоит так дешево, — заявил он. Прочитайте больше ⮕

Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноябряНазваны пять категорий пенсионеров, которые получат надбавку Прочитайте больше ⮕

Названы продукты, полезные для людей с ожирением и диабетомУченые из Университета Пегасо (Италия) в составе научного коллектива выяснили, что продукты, употребление которых предписывает средиземноморская диета (овощи, фрукты, бобы, рыба, сыр, йогурт), стабилизируют уровень инсулина в крови у людей с сахарным диабетом и ожирением... Прочитайте больше ⮕

Названы самые безопасные российские города для жизниСамым безопасным городом для жизни в России является Грозный. Локации, в которых социальная среда благоприятнее всего, назвали исследователи Финансового университета при Правительстве. Грозный занял первое место в списке, второе досталось Владикавказу, а третье — Набережным Челнам. Прочитайте больше ⮕

Названы три распространённых продукта, которые могут содержать опасных для мозга паразитовТри продукта могут содержать паразитов, которые способны проникнуть в мозг человека. Прочитайте больше ⮕