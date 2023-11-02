Названы последствия пандемии COVID-19 на мозговую деятельность: пострадали даже неинфицированные

Исследователи обнаружили, что пандемия нанесла устойчивый вред здоровью мозга людей в возрасте 50 лет и старше, быстро ускорив снижение когнитивных способностей независимо от того, заразились они Covid или нет, пишет The Guardian.

Исследование показало, что когнитивные функции и рабочая память у пожилых людей снижались быстрее в течение первого года пандемии в период с марта 2020 по февраль 2021 года, даже если они не были инфицированы вирусом. Эта тенденция сохранялась и в 2021/22 году, что свидетельствует о последствиях, выходящих за рамки первоначальных карантинов.

По словам исследователей, ускорение снижения когнитивных способностей усугубилось рядом факторов с момента появления Covid. К ним относились усиление чувства одиночества и депрессии, снижение физической активности и более высокое потребление алкоголя, а также последствия самой болезни. Исследование, проведенное Университетом Эксетера и Королевским колледжем Лондона, было опубликовано в журнале The Lancet Healthy Longevity. headtopics.com

“Наши выводы также подчеркивают необходимость того, чтобы директивные органы учитывали более широкие последствия ограничений, таких как карантин, для здоровья при планировании будущих мер реагирования на пандемию”, - добавила она.

Затем в исследовании были проанализированы все данные, собранные за год с марта 2019 по февраль 2020 года, и сравнены с результатами первого года пандемии (с марта 2020 по февраль 2021 года) и второго года (с марта 2021 по февраль 2022 года). Анализ показал, что темпы снижения когнитивных способностей ускорились в первый год пандемии и были выше среди тех, у кого уже проявлялись признаки умеренного снижения когнитивных способностей до вспышки Covid-19. headtopics.com

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