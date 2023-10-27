Назад, в пещеры?

Ещё пару лет назад Евросоюз устойчиво стоял на «зелёных» рельсах и ехал по ним к светлому, как ему казалось, будущему, где люди не сжигают нефть и газ, загрязняя атмосферу, а получают электроэнергию исключительно благодаря возобновляемым источникам — ветру, солнцу и воде. Однако в прошлом году для европейцев настали тяжёлые энергетические времена: они начали расконсервировать угольные шахты и ТЭС, хотя это и не удержало тарифы от резкого скачка.

Случилось то, о чём говорили ещё 10 лет назад Дмитрий Писаренко, aif.ru: — Следите ли вы за судьбой Греты Тунберг? Означают ли наезды на неё, что «зелёную» повестку сливают? Грубо говоря, если мы строим ветряную и солнечную электростанции на 100 мВт, нам придётся дополнительно проложить линии электропередач, чтобы связать их между собой и с потребителями. Когда придут тучи, потребитель будет брать энергию от ветряной станции. Когда ветра нет, но стоит ясная погода — от солнечной.

— И это у них будет происходить повсеместно. К тому же у ветряных и солнечных электростанций срок службы небольшой — 20-25 лет максимум. У тепловых электростанций он составляет 40-50 лет, у атомных — 60-80 лет. headtopics.com

Цена «зелёного» перехода — убийство экономики — Что ждёт Европу в ближайшие годы? Всё больше будут переходить на уголь? Больше всего страдают те предприятия, для которых важен непрерывный цикл производства — они не могут останавливаться. Это стекольная промышленность, производство цемента, бумаги, керамики и далее по списку. Они вынуждены снижать деловую активность. Впереди — сокращение производства и рабочих мест.

Прочитайте больше:

aifonline »

Пчелка Майя: выиграет ли Хромых в Красноярске после долгого перерываПодопечная Этери Тутберидзе последний раз выступала 580 дней назад, но имеет хорошие шансы вернуться в элиту Прочитайте больше ⮕

Kia обновила седан K5 - Газета.RuKia в Южной Корее объявила о начале приема заказов на обновленный седан K5. Рестайлинг состоялся в середине жизненного цикла модели, представленной четыре года назад. Прочитайте больше ⮕

Политолог Марков объяснил свой прогноз 17-летней давности о 'распаде России'Сергей Марков, политолог и директор Института политических исследований, прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда» свой прогноз о возможном распаде России к 2025 году, который он сделал 17 лет назад Прочитайте больше ⮕

Польша простила России взорванные «Северные потоки»Апелляционный суд Польши окончательно отменил штраф почти в $7 млрд, наложенный пять лет назад на «Газпром» за укладку трубопровода «Северный поток - 2» по Балтийскому морю. Прочитайте больше ⮕

Светлана Хоркина — о победах за Россию: есть слово «надо», твоя победа нужна для страныДвукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, завершившая карьеру около 20 лет назад, рассказала о своём шоу «Дуэль», которое пройдёт 27 октября на «ВТБ-Арене» в Москве. Прочитайте больше ⮕

Найденное в Испании скифское золото признали подделкой еще 15 лет назадThe New York Times со ссылкой на экспертов заявила, что скифское золото, обнаруженное в Испании, может быть подделкой. «МК» поговорил с директором музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрием Зайцевым и узнал, что эти подделки были обнаружены еще 15 лет назад. Прочитайте больше ⮕