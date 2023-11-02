Над Черным морем и Крымом обезвредили шесть беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО обезвредили шесть беспилотников над Черным морем и КрымомРоссийские военные ночью 2 ноября засекли и обезвредили в общей сложности шесть украинских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над Черным морем и Крымом, сообщило в своём«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики...

Минобороны: силы ПВО обезвредили шесть беспилотников над Черным морем и КрымомРоссийские военные ночью 2 ноября засекли и обезвредили в общей сложности шесть украинских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над Черным морем и Крымом, сообщило в своём«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым»,

Система ПВО сбила шесть беспилотников над КрымомШесть украинских беспилотников уничтожено утром 2 ноября в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Прочитайте больше ⮕

Шойгу: российская ПВО «приземлит» обещанные Украине F-16 за 20 днейРоссийская ПВО за прошедший месяц сбила свыше 1400 самолетов, вертолетов, беспилотников и ракет ВСУ Прочитайте больше ⮕

Над Курской и Брянской областями уничтожены украинские БПЛАВ Министерстве обороны сообщили об уничтожении над Курской и Брянской областями двух вражеских беспилотников. Прочитайте больше ⮕

Летающее око: Как С-400 'Триумф' нашёл подход к Storm ShadowПВО России сбили над Крымом сразу восемь крылатых ракет Storm Shadow. Какое российское оружие могло так удивить ВСУ? Прочитайте больше ⮕

Силы ПВО отражают массированную воздушную атакуВ небе над Севастополем и Крымом средства ПВО отражают массированную воздушную атаку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Прочитайте больше ⮕

ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областьюМинистерство обороны России сообщило, что средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью. Прочитайте больше ⮕