Над Черным морем и Крымом уничтожили шесть беспилотников

Над Черным морем и Крымом сбили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале. В оборонном ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников в небе над Крымом, еще один — над акваторией Черного моря.

Минобороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России с помощью беспилотников самолетного типа. 1 ноября глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что российские военные уничтожают множество воздушных целей в над различными зонами полуострова Крым. Тогда в Севастополе третий раз сутки объявляли воздушную тревогу, приостанавливал свою работу морской пассажирский транспорт, а также был перекрыт Крымский мост.

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