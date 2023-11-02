Над акваторией Черного моря уничтожили украинский БПЛА

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря, пять перехватили над территорией Республики Крым.

"Утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

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