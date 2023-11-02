Над Крымом сбиты шесть украинских беспилотников

По данным российского военного ведомства, утром 2 ноября дежурные силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов самолетного типа.

Один из них был сбит над акваторией Черного моря, еще пять перехвачены над территорией Республики Крым. Последствия атаки выясняются.

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Над Черным морем и Крымом уничтожили шесть беспилотниковНад Черным морем и Крымом сбили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России. В оборонном ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников в небе над Крымом, еще один — над акваторией Черного моря. Прочитайте больше ⮕

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