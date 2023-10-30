Над Севастополем сработала система ПВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над городом. Об этом он написал в своем Telegram-канале. «Все службы приведены в состояние боевой готовности», — говорится в сообщении. Развожаев также обратился к жителям Севастополя с призывом сохранять спокойствие. Ранее в понедельник, 30 октября, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Градоначальник Михаил Развожаев предупредил об этом местных жителей.

«Важно! Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он. Утром того же дня стало известно, что в городе в районе Кара-Кобы средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили беспилотный летательный аппарат. По информации Развожаева, дрон взорвался на земле в поле. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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