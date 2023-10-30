Над Крымом сбито восемь ракет Storm Shadow

"30 октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты", —

"30 октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты", —

Минобороны: уничтожены 36 украинских беспилотников над Черным морем и КрымомМинобороны России в своем телеграм-канале сообщило об уничтожении уничтожено 36 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом Прочитайте больше ⮕

Средства ПВО РФ уничтожили 36 украинских беспилотников над Черным морем и КрымомКак сообщили в Минобороны, аппараты были самолетного типа Прочитайте больше ⮕

Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА над Чёрным морем и КрымомРоссийские военные сорвали очередную попытку Киева атаковать территорию России с применением беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, 36 объектов было уничтожено над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью Крыма. Прочитайте больше ⮕

Средства ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над Черным морем и КрымомСредства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Черным морем и полуостровом Крым. Об этом 29 октября сообщило Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕

Над Черным морем и Крымом сбили 36 беспилотников ВСУРоссийская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 36 беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым. Уточняется, что дроны самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены дежурными средствами ПВО. Прочитайте больше ⮕

Силы ПВО уничтожили 36 украинских дронов над Черным морем и КрымомРоссийская противовоздушная оборона пресекла очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с помощью БПЛА самолетного типа. Прочитайте больше ⮕