Набиуллина сообщила о влиянии кризиса на Ближнем Востоке на решения Банка России

В пятницу, 27 октября, руководитель ЦБ РФ провела пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров регулятора. При этом она прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке, назвав ее «существенным фактором неопределенности» на глобальном рынке.

Как сказала Набиуллина, в том числе речь идет о рынке энергоносителей. Она не исключила, что затягивание боевых действий между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС может привести к сокращению спроса на ключевые экспортные категории российских товаров со стороны других стран.

«Это влияние (конфликта на Ближнем Востоке — «Газета.Ru»), с одной стороны, для российской экономики — рост цен на экспорт, но с другой стороны, объемы спроса могут сократиться», — уточнила глава Центробанка. headtopics.com

Также в ходе пресс-конференции Набиуллина сообщила о готовности финансового регулятора к решительной борьбе с инфляцией в стране. В то же время она уточнила, что ЦБ РФ повысил прогноз инфляции на 2023 год с 6-7% до 7-7,5%.

Прочитайте больше:

GazetaRu »

Набиуллина заявила о влиянии войны на Ближнем Востоке на политику ЦБРуководство российского Центробанка учитывает напряженную ситуацию на Ближнем Востоке при принятии ключевых решений. Фактор геополитической неопределенности в регионе может негативным образом сказаться на мировом спросе на энергоносители на фоне замедления темпов роста глобальной экономики, заявила Эльвира Набиуллина. Прочитайте больше ⮕

'Напоминает блокаду Ленинграда': в Императорском палестинском обществе обсудили 'ситуацию на Святой Земле''У России давнее историческое присутствие на Ближнем Востоке, и мы намерены влиять на характер событий'. Прочитайте больше ⮕

Песков: конфликт Израиля и Палестины провоцирует напряженность в регионеРанее в МИД РФ заявили о риске перерастания ситуации на Ближнем Востоке в региональный конфликт. Прочитайте больше ⮕

Набиуллина: ЦБ России будет поддерживать более высокие ставки в экономикеГлава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ будет поддерживать более высокие ставки в экономике. Прочитайте больше ⮕

Набиуллина заявила о дефиците кадров в российских компанияхГлава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров. Прочитайте больше ⮕

Владимир Путин обсудил с духовными лидерами разных конфессий России ситуацию на Ближнем Востоке. Новости. Первый каналО ситуации на Ближнем Востоке речь шла в Кремле, на встрече президента с представителями религиозных объединений России. Она завершилась накануне поздно вечером. Прочитайте больше ⮕